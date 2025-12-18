Ausblick: Winnebago Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Winnebago Industries präsentiert in der am 19.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,132 USD gegenüber -0,180 USD im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 629,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 625,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,37 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,910 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,86 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,80 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at