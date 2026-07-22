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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Winpak veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Winpak wird am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,543 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,680 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 306,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 377,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,14 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,22 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,57 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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