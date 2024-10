Ausblick: Wintrust Financial legt Quartalsergebnis vor

Wintrust Financial wird am 21.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,49 USD. Dies würde einer Verringerung von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wintrust Financial 2,57 USD je Aktie vermeldete.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 623,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 30,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 901,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,14 USD je Aktie, gegenüber 9,72 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,45 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at