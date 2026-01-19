Ausblick: Wintrust Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wintrust Financial wird sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,93 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,63 USD erwirtschaftet worden.

Wintrust Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 701,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 31,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,20 USD je Aktie, gegenüber 10,31 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,71 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at