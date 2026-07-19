Ausblick: Wintrust Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wintrust Financial wird am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wintrust Financial ein EPS von 2,78 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 735,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 30,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 13,00 USD je Aktie, gegenüber 11,40 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 2,97 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at