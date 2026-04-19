Wintrust Financial Aktie
WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080
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19.04.2026 07:01:06
Ausblick: Wintrust Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Wintrust Financial wird am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,96 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,04 Prozent erhöht. Damals waren 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Minus von 29,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 707,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,44 USD, gegenüber 11,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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