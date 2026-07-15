Wipro Aktie

Wipro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938437 / ISIN: INE075A01022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 07:01:06

Ausblick: Wipro informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wipro wird sich am 16.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,34 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Wipro soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 247,75 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 32 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 221,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 39 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 13,62 INR, gegenüber 12,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 41 Analysten durchschnittlich auf 994,24 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 926,24 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wipro Ltd.

mehr Nachrichten