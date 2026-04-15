Ausblick: Wipro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wipro öffnet am 16.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 25 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,31 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,41 INR je Aktie vermeldet.

29 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 225,04 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 245,01 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 41 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,78 INR je Aktie, gegenüber 12,56 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 41 Analysten durchschnittlich bei 931,39 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 890,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at