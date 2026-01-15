Ausblick: Wipro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wipro wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

27 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,20 INR. Das entspräche einer Verringerung von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,21 INR erwirtschaftet wurden.

34 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 223,19 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 234,65 Milliarden INR aus.

Die Schätzungen von 45 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,75 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,56 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 44 Analysten von durchschnittlich 919,02 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 890,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

