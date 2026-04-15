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15.04.2026 07:01:06

Ausblick: Wipro präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wipro lädt am 16.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

25 Analysten schätzen, dass Wipro für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 29 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,62 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 0,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Wipro einen Umsatz von 2,60 Milliarden USD eingefahren.

40 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,138 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 40 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 10,08 Milliarden USD, gegenüber 10,54 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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