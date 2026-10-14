Ausblick: Wipro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wipro veröffentlicht am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,28 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wipro ein EPS von 3,10 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Wipro nach den Prognosen von 30 Analysten 247,95 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226,97 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Prognosen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 13,24 INR, gegenüber 12,60 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 39 Analysten durchschnittlich 988,90 Milliarden INR im Vergleich zu 926,24 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at