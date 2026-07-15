Wipro Aktie

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WKN: 578886 / ISIN: US97651M1099

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15.07.2026 07:01:06

Ausblick: Wipro stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wipro lädt am 16.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,035 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wipro ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 32 Analysten ein Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 38 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,144 USD, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 40 Analysten durchschnittlich 10,54 Milliarden USD im Vergleich zu 10,48 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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