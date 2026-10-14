Wipro Aktie

Wipro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578886 / ISIN: US97651M1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.10.2026 07:01:06

Ausblick: Wipro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wipro wird am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 0,034 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

30 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,58 Milliarden USD gegenüber 2,60 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,87 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 38 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,138 USD im Vergleich zu 0,140 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 10,29 Milliarden USD, gegenüber 10,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wipro Ltd. (Spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Wipro Ltd. (Spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wipro Ltd. (Spons. ADRs) 1,59 0,00% Wipro Ltd. (Spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen