Wipro Aktie
WKN: 578886 / ISIN: US97651M1099
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Wipro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Wipro wird am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 0,034 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
30 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,58 Milliarden USD gegenüber 2,60 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,87 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 38 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,138 USD im Vergleich zu 0,140 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 10,29 Milliarden USD, gegenüber 10,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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