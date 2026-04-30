Ausblick: Wisdomtree Investments gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wisdomtree Investments lädt am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,250 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 47,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 45,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 108,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 157,0 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,750 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 651,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 493,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at