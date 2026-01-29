Wisdomtree Investments Aktie
WKN: A0F61X / ISIN: US97717P1049
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Wisdomtree Investments präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wisdomtree Investments stellt am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,235 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wisdomtree Investments 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Wisdomtree Investments 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 142,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 28,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wisdomtree Investments 110,7 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,798 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,330 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 489,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 427,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
