Ausblick: Wisdomtree Investments vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wisdomtree Investments gibt am 28.04.2023 die Zahlen für das am 31.03.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wisdomtree Investments im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,053 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 79,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,303 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 339,0 Millionen USD, gegenüber 301,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at