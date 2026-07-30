Ausblick: Wisdomtree Investments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wisdomtree Investments öffnet am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,264 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wisdomtree Investments 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 170,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 51,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 112,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,750 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 690,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 493,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at