Ausblick: Wixcom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wixcom wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 460,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Wixcom für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 527,7 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,82 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,36 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,00 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,76 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at