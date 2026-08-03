Ausblick: Wixcom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wixcom äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 12,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 552,6 Millionen USD gegenüber 489,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,98 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,24 Milliarden USD, gegenüber 1,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at