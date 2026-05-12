Wix.com Aktie
WKN DE: A1W7AU / ISIN: IL0011301780
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Wixcom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Wixcom lässt sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Wixcom die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,24 USD. Dies würde einem Zuwachs von 117,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wixcom 0,570 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 14,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 544,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 473,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,08 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,880 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 2,28 Milliarden USD, gegenüber 1,99 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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