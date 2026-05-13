Ausblick: WM Technology A präsentiert Quartalsergebnisse

WM Technology A wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,030 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 10,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 40,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD, gegenüber 0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 163,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 174,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at