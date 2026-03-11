Ausblick: WM Technology A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

WM Technology A wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,030 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WM Technology A noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll WM Technology A nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 42,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,105 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 174,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 184,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at