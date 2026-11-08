WM Technolog a Aktie
WKN DE: A3CR8W / ISIN: US92971A1097
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: WM Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
WM Technology A wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass WM Technology A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 40,7 Millionen USD gegenüber 42,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,51 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,060 USD im Vergleich zu 0,020 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 167,7 Millionen USD, gegenüber 174,7 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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