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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Wolfspeed legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wolfspeed wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wolfspeed im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,986 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -4,120 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Wolfspeed nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 149,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 23,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 196,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -7,517 USD, gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 642,8 Millionen USD im Vergleich zu 665,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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