WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062

Ausblick 04.02.2026 18:43:00

Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bei Wolfspeed stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Wolfspeed lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,615 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wolfspeed in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 170,0 Millionen USD im Vergleich zu 180,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,250 USD, wohingegen im Vorjahr noch -11,390 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 706,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 757,6 Millionen USD waren.

