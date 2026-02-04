Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
|Ausblick
|
04.02.2026 18:43:00
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Wolfspeed lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,615 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wolfspeed in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 170,0 Millionen USD im Vergleich zu 180,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,250 USD, wohingegen im Vorjahr noch -11,390 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 706,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 757,6 Millionen USD waren.
