Ausblick: Wolverine World Wide legt Quartalsergebnis vor

Wolverine World Wide stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,222 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wolverine World Wide noch 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 448,4 Millionen USD gegenüber 412,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber 1,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,87 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at