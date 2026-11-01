Wonderla Holidays Aktie

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WKN DE: A116QT / ISIN: INE066O01014

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Wonderla Holidays legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wonderla Holidays stellt am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Wonderla Holidays -0,270 INR je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 44,97 Prozent auf 1,16 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Wonderla Holidays noch 801,5 Millionen INR umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 19,90 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 12,89 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 6,55 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 5,19 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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