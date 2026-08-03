Ausblick: Wonderla Holidays stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wonderla Holidays veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 7,10 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,35 Prozent verringert. Damals waren 8,29 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Wonderla Holidays soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,25 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 12,89 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,25 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,19 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at