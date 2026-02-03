Wonderla Holidays Aktie

WKN DE: A116QT / ISIN: INE066O01014

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Wonderla Holidays veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Wonderla Holidays wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 3,70 INR aus. Im letzten Jahr hatte Wonderla Holidays einen Gewinn von 3,44 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Wonderla Holidays nach der Prognose von 1 Analyst 1,45 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,22 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,35 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,61 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 5,10 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 4,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Wonderla Holidays Ltd

Analysen zu Wonderla Holidays Ltd

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Wonderla Holidays Ltd 484,95 -2,03%

