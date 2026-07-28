Ausblick: Woodward gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Woodward wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,44 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,64 Prozent erhöht. Damals waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,11 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 21,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 915,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,41 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,19 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,57 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at