Woodward Aktie
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Woodward präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Woodward lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Woodward die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Woodward noch ein Gewinn pro Aktie von 1,78 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,01 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 14,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 883,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,77 USD je Aktie, gegenüber 7,19 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 4,15 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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