Woong Jin Coway Aktie

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WKN: 542144 / ISIN: KR7021240007

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Woong Jin Coway legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Woong Jin Coway wird am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2277,97 KRW. Das entspräche einem Zuwachs von 17,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1932,00 KRW erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1.336,50 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.174,92 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9390,58 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8630,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5.469,36 Milliarden KRW, gegenüber 4.963,57 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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