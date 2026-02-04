Ausblick: Woong Jin Coway präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Woong Jin Coway lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Woong Jin Coway die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2085,59 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Woong Jin Coway noch ein Gewinn pro Aktie von 1451,00 KRW in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1.290,52 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 14,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.125,71 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8451,72 KRW. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7841,00 KRW vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 4.967,07 Milliarden KRW, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4.310,14 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at