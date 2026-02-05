Woori Financial Group Aktie

Woori Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PBMU / ISIN: KR7316140003

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Woori Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Woori Financial Group gibt am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 434,20 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Woori Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 526,00 KRW in den Büchern gestanden.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2.657,01 Milliarden KRW gegenüber 6.431,14 Milliarden KRW im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 58,69 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4420,28 KRW, während im vorherigen Zeitraum noch 3950,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 10.803,12 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 26.404,49 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Woori Financial Group Inc. Registered Shs

Analysen zu Woori Financial Group Inc. Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Woori Financial Group Inc. Registered Shs 31 900,00 -0,47% Woori Financial Group Inc. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:41 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

