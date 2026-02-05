Ausblick: Woori Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Woori Financial Group gibt am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 434,20 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Woori Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 526,00 KRW in den Büchern gestanden.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2.657,01 Milliarden KRW gegenüber 6.431,14 Milliarden KRW im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 58,69 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4420,28 KRW, während im vorherigen Zeitraum noch 3950,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 10.803,12 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 26.404,49 Milliarden KRW waren.

