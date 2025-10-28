Ausblick: Woori Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Woori Financial Group wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,28 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,28 Prozent verringert. Damals waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 60,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,99 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,02 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,02 USD, gegenüber 8,69 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 7,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at