Ausblick: Woori Financial Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Woori Financial Group lässt sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Woori Financial Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 56,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,42 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Woori Financial Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,90 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,22 USD, gegenüber 8,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 7,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,75 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at