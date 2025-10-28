Ausblick: Woori Financial Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Woori Financial Group wird am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1078,74 KRW. Dies würde einer Verringerung von 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Woori Financial Group 1162,00 KRW je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 58,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.796,85 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.813,75 Milliarden KRW umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4223,04 KRW aus. Im Vorjahr waren 3950,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 10.889,41 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 26.404,49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at