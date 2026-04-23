Ausblick: Woori Financial Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Woori Financial Group wird am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1158,33 KRW aus. Im letzten Jahr hatte Woori Financial Group einen Gewinn von 781,00 KRW je Aktie eingefahren.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2.850,37 Milliarden KRW – das würde einem Abschlag von 55,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6.409,59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4566,66 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4052,00 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 11.713,78 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 28.070,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at