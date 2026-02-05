Woori Financial Group Aktie

Woori Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PBVJ / ISIN: US9810641087

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Woori Financial Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Woori Financial Group wird am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,898 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Woori Financial Group ein EPS von 1,13 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Woori Financial Group nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 1,84 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 60,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,61 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,17 USD im Vergleich zu 8,69 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 7,47 Milliarden USD, gegenüber 19,36 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Woori Financial Group Inc. (spons. ADRs) 69,29 5,77% Woori Financial Group Inc. (spons. ADRs)

