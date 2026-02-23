Ausblick: Workday präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Workday wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

39 Analysten schätzen im Schnitt, dass Workday im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,350 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 36 Analysten von einem Zuwachs von 14,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,52 Milliarden USD gegenüber 2,20 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 38 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,08 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,95 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 9,54 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 8,42 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at