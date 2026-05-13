Ausblick: Workhorse Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Workhorse Group lädt am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,470 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Workhorse Group noch ein Verlust pro Aktie von -56,160 USD in den Büchern gestanden.

Workhorse Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1231,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -4,060 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -6,760 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 39,3 Millionen USD, gegenüber 21,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at