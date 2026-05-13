Workhorse Group Aktie
WKN DE: A41V25 / ISIN: US98138J5039
|
13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Workhorse Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Workhorse Group lädt am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,470 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Workhorse Group noch ein Verlust pro Aktie von -56,160 USD in den Büchern gestanden.
Workhorse Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1231,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -4,060 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -6,760 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 39,3 Millionen USD, gegenüber 21,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Workhorse Group Inc Registered Shs
|
13.05.26
|Ausblick: Workhorse Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: Workhorse Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Workhorse Group Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Workhorse Group Inc Registered Shs
|3,54
|3,51%