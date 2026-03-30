Ausblick: Workhorse Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Workhorse Group wird am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -8,880 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -620,280 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Workhorse Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,5 Millionen USD im Vergleich zu 1,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -59,280 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -620,280 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 11,2 Millionen USD, gegenüber 6,6 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at