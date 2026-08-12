Ausblick: Workhorse Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Workhorse Group lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,949 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 95,26 Prozent erhöht. Damals waren -20,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 6,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,7 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Workhorse Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,3 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -4,209 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -6,760 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 34,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 21,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at