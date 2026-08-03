Ausblick: Workiva A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Workiva A stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,635 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Workiva A ein EPS von -0,350 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Workiva A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 251,2 Millionen USD im Vergleich zu 215,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,91 USD aus. Im Vorjahr waren -0,470 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 884,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at