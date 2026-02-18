Ausblick: Workiva A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Workiva A lädt am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,689 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Workiva A ein EPS von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 17,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 235,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,990 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 880,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 738,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at