Ausblick: WORKMAN informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

WORKMAN wird am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 87,00 JPY aus. Im letzten Jahr hatte WORKMAN einen Gewinn von 71,28 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,10 Prozent auf 50,74 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte WORKMAN noch 41,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 287,80 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 252,64 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 187,74 Milliarden JPY, gegenüber 160,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at