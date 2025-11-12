Ausblick: Worksport gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Worksport äußert sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,620 USD. Dies würde einen Gewinn von 55,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Worksport -1,400 USD je Aktie vermeldete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,13 Prozent auf 3,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,590 USD im Vergleich zu -58,400 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 13,6 Millionen USD, gegenüber 8,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at