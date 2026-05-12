Ausblick: Worksport legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Worksport wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,520 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,050 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 137,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,3 Millionen USD gegenüber 2,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,280 USD, gegenüber -3,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 36,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at