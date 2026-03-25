Ausblick: Worksport präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Worksport gibt am 26.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,535 USD. Dies würde einen Gewinn von 99,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Worksport -53,700 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Worksport 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 64,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Worksport 2,9 Millionen USD umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,900 USD, gegenüber -58,400 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 16,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at