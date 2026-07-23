Ausblick: World Acceptance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

World Acceptance wird am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,580 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll World Acceptance 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 143,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte World Acceptance 132,5 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 10,99 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,88 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 632,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 585,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at